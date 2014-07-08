Украинскую летчицу Савченко держат в СИЗО в Воронеже
21:17, 08 июля 2014Политика
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Известная украинская летчица Надежда Савченко, которая добровольцем поехала бороться с террористами в зоне АТО, находится в следственном изоляторе в российском Воронеже.
Надежда Савченко. Скриншот с видео
Летчица Савченко, которая стала известна после обнародования видео ее допроса террористами, пропала около недели назад - о ее местонахождении не было никакой информации, сообщает ТСН.
Журналистам удалось установить, что сейчас женщина находится в следственном изоляторе российского Воронежа. Ее подозревают в убийстве российских журналистов. Завтра там состоится первое судебное заседание, рассказала ТСН сестра Надежды.
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Российский адвокат мужественной Савченко заявляет, что обвинение ей пока не предъявлено, и заверил, что Надежда чувствует себя хорошо и условия ее содержания удовлетворительные.
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