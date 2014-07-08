Украинскую летчицу Савченко держат в СИЗО в Воронеже

Летчица Савченко, которая стала известна после обнародования видео ее допроса террористами, пропала около недели назад - о ее местонахождении не было никакой информации, сообщает ТСН.

Журналистам удалось установить, что сейчас женщина находится в следственном изоляторе российского Воронежа. Ее подозревают в убийстве российских журналистов. Завтра там состоится первое судебное заседание, рассказала ТСН сестра Надежды.

Читайте такжеВ Минобороны говорят, что пленную летчицу вот-вот освободят

Российский адвокат мужественной Савченко заявляет, что обвинение ей пока не предъявлено, и заверил, что Надежда чувствует себя хорошо и условия ее содержания удовлетворительные.