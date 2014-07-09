Совет Федерации России ужесточил ответственность за призывы к сепаратизму

Как передает РИА «Новости», закон Совет Федерации одобрил сегодня на своем заседании.

В Уголовный кодекс РФ вносятся изменения и устанавливается ответственность за публичные призывы к сепаратизму в виде штрафа от 100 тыс. рублей (около 3 тыс. долл.) до 300 тыс. рублей (около 9 тыс. долл.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо в виде лишения свободы на срок до 4 лет (вместо 3 лет).Читайте такжеРоссия принесла в Крым, как болезнь, цензуру, запугивание и ксенофобию - МИД

За те же деяния, совершенные с использованием СМИ, в том числе интернета, предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, 4 июля этот закон приняла Государственная дума РФ.