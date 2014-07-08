Жители Киевщины перепутали страйкболистов с террористами и сдали их милиции

На Киевщине в Кагарлыкский РО милиции обратились местные жители, которые сообщили о группе неизвестных мужчин в камуфляже и с оружием под железнодорожным мостом. Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

На место сразу же выехала следственно-оперативная группа и бойцы полка милиции специального назначения.

Информация о людях в камуфляже подтвердилась. Работники милиции задержали 54 человека, которые без препятствий сдались. Оружие у задержанных оказалось не боевым. Выяснилось, что это была группа любителей страйкбола из столицы и других регионов страны, которые собрались через соцсети и устроили на Киевщине очередные соревнования.

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После допроса задержанные мужчины были отпущены, однако, у них были изъяты ножи, похожие на холодное оружие, которые направлены на экспертизу, добавили в милиции.

По данному факту следственным отделом Кагарлицкого райотдела милиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители также обратились к любителям страйкбола и попросили воздержаться от подобных развлечений и не пугать мирных жителей страны - в связи с ситуацией в государстве.

Справка. Страйкбол - командная игра, в которой "бой" ведется 6мм шариками типа BB (весом от 0.12 до 0.43гр.) из точных копий боевого оружия.

Напомним, в июне напуганные волыняне перепутали вооруженных парней с чеченцами и даже разглядели их вертолет.