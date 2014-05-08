На Киевщине самообороновцы патрулируют улицы и строят блокпосты против провокаторов

Причиной для наращивания силы стало размножения так называемых "колорадов", говорят в Самообороне, поэтому 9 мая расценивают как повод укрепить позиции, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

На Киевщине проводят опрос на наличие подозрительных лиц - это часть мероприятий усиленного режима. Самообороновцы посещают заведения, которые могут быть полезными для заезжих гастролеров. Каждому обязательно оставляют номера горячих линий и проверяют каждую информацию.

Также проверяют точки, где бы могла остановиться большое количество людей. Еще проверяют места, где провокаторы могут пройти полями и тропинками. Все проверки происходят за собственные деньги и за средства предпринимателей и сельских советов. Например, вчера самообороновцы собрались, чтобы обсудить основные места для блокпостов. Стратегическими являются два направления - житомирская и одесская трассы. Читайте такжеВокруг Киева установили 9 блокпостов с целью недопущения экстремистов - МВД

К примеру, один блокпост находится в 8 километрах от столицы. Он появился 4 дня назад и фактически его основная задача - защищать Киев. Здесь зоргановалась Самооборона, местные жители и спецслужбы под прикрытием. Например, если появится информация о приближении сепаратистов, то кран, который спрятан в лесу, перекроет дорогу огромными глыбами. А в кустах на провокаторов караулят украинские "зеленые человечки" с оружием, которые готовы защищать столицу.

Также Самооборона Киевщины дежурит прямо на блокпостах вместе с ГАИшниками. Проверяют каждую машину и подозрительные автомобили. Но подчеркивают, что делать это имеют право только в присутствии правоохранителей. В самой столице тоже не спят. Говорят, что никаких особых усилений к 9 мая не будут готовить, потому что все и без того давно готово. Уже даже знают возможных будущих провокаторов.