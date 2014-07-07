В Луганске возобновился артобстрел: возникли пожары
В Луганске возобновился артобстрел, включили сирену, над городом замечена военная авиация.
Как сообщает издание 0642, люди прячутся в подвалы.
В соцсетях жители сообщают об авиаударе на окраине города.
Также в городе горит асфальтовый завод и заправка "Транспеле" за автовокзалом. В соцсетях сообщают, что там же горит кафе "Визит" и виден сильный дым за супермаркетом "Фуршет", также якобы снаряды попали в городской военкомат.
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Кроме того, по данным издания, в результате взрывов снарядов в Луганске и области повреждено 11 домов и автомобіль. Пострадавших в результате событий нет.
Как сообщили в облуправлении МВД, в области потеряна связь с пятью военными, похищены три человека, еще четверо - пропали.