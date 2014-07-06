СНБО планирует полную блокаду террористов в Донецке и Луганске

Как передает ТСН, об этом в эфире канала "Интер" заявил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.

Читайте такжеВ Луганск въехали 8 Камазов и 4 автобуса с террористами из Славянска - активист"Существует четкий стратегический план, который утвержден, это детище нашего президента, верховного главнокомандующего. В нем красной нитью проходят два областных центра - Луганск и Донецк. Относительно этих населенных пунктов будет проведена полная блокада, соответствующие меры, которые приведут к тому, что сепаратисты, бандиты вынуждены будут сложить оружие", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Аваков рассказал о плане освобождения Донбасса и дальнейших действиях сил АТО.