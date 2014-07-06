План действий АТО разработан Генштабом, движение будет каждый день - Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, находясь в зоне проведения антитеррористической операции, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

«У нас есть план действий, разработанный Генеральным штабом, согласно которому мы действуем. Движение будет каждый день», - подчеркнул Аваков.

Комментируя факт бегства боевиков из Славянска, глава МВД отметил, что достаточно грамотные тактические действия украинских силовиков не оставили террористам другого выбора.

Читайте такжеСилы АТО освободили четыре города и восстанавливают контроль над границей (карта)«Под покровом ночи колонна частично прошла мимо шестого блокпоста, который находится на горе Карачун, сверху, и перекрывал направление на Краматорск только огневым контактом. Именно поэтому с выключенными фарами часть машин вышла, в том числе, побросав тяжелое оружие в Славянске», - подчеркнул министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июля, силы АТО освободили от террористов Славянск и Краматорск.

Боевики, которые оставили эти города, ушли в Луганск и Донецк.