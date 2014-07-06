Стрелков назначил себя «военным комендантом» Донецка - СМИ

Один из лидеров боевиков на Донбассе, ”главнокомандующий армией” Игорь Гиркин (Стрелков) объявил себя «военным комендантом» Донецка.

Как сообщает NEWSru.com, он утверждает, что боевики покинули Славянск и Краматорск, «чтобы сохранить силы». По словам Гиркина, Донецк оборонять удобнее, и он собирается создать военный совет из полевых командиров, чтобы согласовать ”вопросы обороны ДНР”.

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Гиркин не сообщил о потерях, которые понесли боевики в ходе прорыва из Славянска. Он лишь утверждает, что при отступлении удалось сохранить ”от 80 до 90 процентов личного состава и 90 процентов вооружения”. Большая часть бронегруппы, осуществлявшей отвлекающую атаку, погибла, Гиркин связал это с ”ошибками командира группы”. Он также сообщил, что вместе с боевиками были ”эвакуированы” ”семьи военнослужащих и сочувствующих ополчению людей”. Украинские источники утверждали, что боевики брали с собой в плен заложников, чтобы избежать обстрелов.

Гиркин надеется, что областной центр окажется более удобным пунктом для «обороны», нежели мелкие города, оставленные в субботу - Славянск, Краматорск, Константиновка.

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”Седьмого июля я намерен создать своим приказом Центральный военный совет, в который войдут все наиболее крупные полевые командиры. В этом органе мы будем согласовывать вопросы дальнейшей обороны ДНР и, возможно, части ЛНР. Кроме того, я собираюсь до назначения военного коменданта Донецка осуществлять все его обязанности, а также взять на себя роль командующего гарнизоном”, - заявил террорист.