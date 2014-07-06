Стрелков назначил себя «военным комендантом» Донецка - СМИ
По словам террориста, Донецк оборонять удобнее, и он собирается создать военный совет из полевых командиров, чтобы согласовать ”вопросы обороны ДНР”.
Один из лидеров боевиков на Донбассе, ”главнокомандующий армией” Игорь Гиркин (Стрелков) объявил себя «военным комендантом» Донецка.
Как сообщает NEWSru.com, он утверждает, что боевики покинули Славянск и Краматорск, «чтобы сохранить силы». По словам Гиркина, Донецк оборонять удобнее, и он собирается создать военный совет из полевых командиров, чтобы согласовать ”вопросы обороны ДНР”.
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Гиркин не сообщил о потерях, которые понесли боевики в ходе прорыва из Славянска. Он лишь утверждает, что при отступлении удалось сохранить ”от 80 до 90 процентов личного состава и 90 процентов вооружения”. Большая часть бронегруппы, осуществлявшей отвлекающую атаку, погибла, Гиркин связал это с ”ошибками командира группы”. Он также сообщил, что вместе с боевиками были ”эвакуированы” ”семьи военнослужащих и сочувствующих ополчению людей”. Украинские источники утверждали, что боевики брали с собой в плен заложников, чтобы избежать обстрелов.
Гиркин надеется, что областной центр окажется более удобным пунктом для «обороны», нежели мелкие города, оставленные в субботу - Славянск, Краматорск, Константиновка.
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”Седьмого июля я намерен создать своим приказом Центральный военный совет, в который войдут все наиболее крупные полевые командиры. В этом органе мы будем согласовывать вопросы дальнейшей обороны ДНР и, возможно, части ЛНР. Кроме того, я собираюсь до назначения военного коменданта Донецка осуществлять все его обязанности, а также взять на себя роль командующего гарнизоном”, - заявил террорист.