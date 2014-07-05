Прокуратура взялась за компанию, которая не хочет возвращать Минобороны 16 вертолетов

Прокуратурой Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере открыто уголовное производство по факту невозвращения Министерству обороны 16 вертолетов, находящихся в аренде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, ведомством в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период со стороны служебных лиц частного акционерного общества «Авиакомпания «Украинские вертолеты» по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что воинской частью А0105 с указанным акционерным обществом 18 июня 2003 года был заключен договор об аренде 16 вертолетов Ми-8.

В дальнейшем к данному договору было заключено 8 дополнительных соглашений, которыми прологировалось его действие. Решением министра обороны Украины № 6525/з от 21 июня 2012 г. договор аренды вертолетов продлен до 2016 года. 8 октября 2013 г. дополнительным соглашением № 9 к договору срок аренды продлен до 31 декабря 2021 г.

Вместе с тем, договором предусмотрено возвращение вертолетов в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

По словам прокурора Центрального региона по надзору за соблюдением законов в военной сфере Юрия Вийтева, потребность Вооруженных сил Украины в этих вертолетах возникла в связи с проведением на территории Донецкой и Луганской областей антитеррористической операции, в которой задействованы ВСУ. Воинской частью А0105 было направлено ПАО «Авиакомпания «Украинские вертолеты» несколько писем о возвращении вертолетов, однако в этом обществом было отказано.

Начато досудебное расследование.