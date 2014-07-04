Los Angeles Times: Порошенко назначил новых руководителей силовых блоков

Об этом говорится в статье Кэрол Вильямс под названием «Порошенко назначил новых руководителей силовых блоков», опубликованной в американской газете Los Angeles Times.

Назначения были объявлены в парламенте и сразу же утверждены депутатами. Их основной целью является реформирование вооруженных сил, которые 23 года, с тех пор как Украина стала независимой, разрушало недостаточное финансирование и коррупция.

За то время, пока украинская армия сражается с пророссийскими сепаратистами на востоке страны, многие факты указывали также на то, что происходит губительная утечка разведданных, из-за которой солдаты часто попадали в засаду во время выполнения операций по возобновлению контроля над захваченными боевиками территориями.

Читайте такжеПорошенко надеется, что новый министр обороны принесет мир на Донбасс и УкраинуУкраинские и западные СМИ назвали выступление Порошенко в парламенте гневным и отчаянным из-за безрезультатных попыток выгнать сепаратистов. Более 200 солдат украинской армии и сотрудников милиции были убиты и 600 ранены после начала антитеррористической операции, которая длится уже более трех месяцев.

«Сегодня возрождение армии начинается с самого начала», – сказал Порошенко, пообещав создать армию «способную бороться и побеждать».

Насилие и беззаконие продолжали властвовать на востоке Украины в четверг. Девять пограничников получили ранения в результате артиллерийского обстрела на пункте пропуска «Должанский» в Луганской области, сообщила пограничная служба на своем сайте.

В Донецке трое сотрудников ГАИ, верных правительству, были застрелены, а четвертый был ранен двумя неизвестными в военной форме, которые открыли по ним огонь недалеко от центрального железнодорожного вокзала, сообщает агентство Укринформ.

Выбранный Петром Порошенко новый министр обороны, генерал-полковник службы безопасности Валерий Гелетей пообещал во время своего выступления в парламенте, что он вернет Крымский полуостров, на который вторглись и который захватили российские войска в конце февраля.

«Мы можем принести мир и гармонию в наш дом. Я убежден, что Украина победит. И поверьте мне, парад победы, безусловно, пройдет в украинском Севастополе», – пообещал 46-летний Валерий Гелетей, по информации Укринформ.

Валерий Гелетей сменил на посту Михаила Коваля, который исполнял обязанности министра обороны с тех пор как оппозиционные политики взяли на себя руководство страной после восстания, которое заставило бывшего президента Виктора Януковича сбежать в Россию. Коваль был назначен в четверг заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте такжеПорошенко назначил нового гендиректора «Укроборонпрома»Порошенко также назначил новым начальником Генерального штаба 52-летнего генерала-лейтенанта Виктора Муженка, который до недавнего времени был одним из командующих наступательной операцией против сепаратистов в Восточной Украине.

Президент, который находится у власти меньше месяца, назначил своего товарища, миллиардера, куриного магната, Юрия Косюка первым заместителем главы администрации президента, который будет консультировать его по вопросам безопасности и логистики.

Порошенко заявил, что новые руководители силовых блоков искоренят коррупцию и «очистят армию от воров и взяточников».

Но эксперты по вопросам обороны говорят, что из-за постоянного недостатка расходов на оборону и отсутствия планирования, украинская армия потеряла большое количество солдат за время проведения операции, которая длится уже 12 недель, но за это время удалось освободить от боевиков лишь несколько контрольно-пропускных пунктов и пограничных пунктов пропуска.

Две восточные области остаются под контролем боевиков, которых, как считают украинские власти, поддерживает Кремль. Там проживает 6,5 млн. украинских граждан. Этот регион также является центром горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, которые производят оборудование для российской армии.

Игорь Смешко, генерал-полковник в отставке, который теперь возглавляет Центр стратегических исследований и анализа, сказал, что рядовые солдаты страдают от нехватки оборудования и снаряжения, а самое важное, от отсутствия стратегического планирования и координации между силами обороны, силовыми службами и пограничными войсками.

«Мы несем такие ужасные потери, потому что мы отправляем этих молодых ребят без поддержки, без плана», – сказал он о наступательной операции, которая пока не дала значительных результатов в борьбе с сепаратистами.

Украинские вооруженные силы также страдают от политического влияния, что перешло по наследству от советской системы, сказал Смешко.

«У военачальников, назначенных Виктором Януковичем, не было соответствующего опыта, и именно поэтому другому государству было позволено управлять Министерством обороны», – сказал он, напоминая о том, что президент России Владимир Путин имел сильное влияние на политику в сфере безопасности пока Янукович находился у власти.