СБУ: с начала активизации АТО боевики все чаще бегут с поля боя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

“Мы фиксируем, что дезертиры, особенно граждане Осетии, они бросают своих подельников и бегут с поля боя с оружием”, - сказал он.Читайте такжеРоссийские наемники из Крыма и Кавказа бегут из зоны АТО - Минобороны

По словам Наливайченко, со стороны России продолжается непринятие каких-либо действий для закрытия границы и для невозможности попадания на территорию Украины террористических групп. Как сказал председатель СБУ, российской стороной это не делалось и в начале АТО, и во время перемирия, и не делается сейчас.