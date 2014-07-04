СБУ: с начала активизации АТО боевики все чаще бегут с поля боя
17:10, 04 июля 2014Политика
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В СБУ заявляют, что с начала активизации АТО наблюдается увеличение количества дезертиров среди боевиков на востоке Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
“Мы фиксируем, что дезертиры, особенно граждане Осетии, они бросают своих подельников и бегут с поля боя с оружием”, - сказал он.Читайте такжеРоссийские наемники из Крыма и Кавказа бегут из зоны АТО - Минобороны
По словам Наливайченко, со стороны России продолжается непринятие каких-либо действий для закрытия границы и для невозможности попадания на территорию Украины террористических групп. Как сказал председатель СБУ, российской стороной это не делалось и в начале АТО, и во время перемирия, и не делается сейчас.
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