Аваков заявляет, что силы АТО контролируют большую часть Николаевки

Об этом он написал на своей странице Facebook.

«Силы АТО ведут бои с террористами в Николаевке, в непосредственной близости от Славянска. Квартал за кварталом, совместными действиями Вооруженных сил, Национальной гвардии и специальных подразделений МВД поселок освобождается от бандитов с оружием. Большая часть Николаевки уже под контролем наших сил», - подчеркнул министр.Читайте такжеВ Николаевке военные уничтожили полторы сотни террористов, в городе нет света

Он также процитировал доклад генерала Нацгвардии Балана, руководящего операцией, непосредственно с линии боя: «Работаем уже восьмой час. Нормально идем, хоть и медленно. Зато без потерь! После вчерашнего жесткого столкновения сопротивление террористов ослабло. "Киев-1" - особенно молодцы сегодня, второй день в боях, а ведут себя очень уверенно - доволен, хорошо готовы оказались».

Аваков надеется, что нескольких дней хватит, что бы в Славянске вернуть людям привычную мирную жизнь.