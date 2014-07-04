Аваков заявляет, что силы АТО контролируют большую часть Николаевки
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что силы АТО контролируют большую часть Николаевки под Славянском.
Об этом он написал на своей странице Facebook.
«Силы АТО ведут бои с террористами в Николаевке, в непосредственной близости от Славянска. Квартал за кварталом, совместными действиями Вооруженных сил, Национальной гвардии и специальных подразделений МВД поселок освобождается от бандитов с оружием. Большая часть Николаевки уже под контролем наших сил», - подчеркнул министр.Читайте такжеВ Николаевке военные уничтожили полторы сотни террористов, в городе нет света
Он также процитировал доклад генерала Нацгвардии Балана, руководящего операцией, непосредственно с линии боя: «Работаем уже восьмой час. Нормально идем, хоть и медленно. Зато без потерь! После вчерашнего жесткого столкновения сопротивление террористов ослабло. "Киев-1" - особенно молодцы сегодня, второй день в боях, а ведут себя очень уверенно - доволен, хорошо готовы оказались».
Аваков надеется, что нескольких дней хватит, что бы в Славянске вернуть людям привычную мирную жизнь.