Парубий не исключает, что власть может ввести военное положение на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Я не исключаю, что будет момент, когда необходимо будет введение полномасштабного военного положения... Я не исключаю, что вопрос военного положения станет на повестке дня у руководства государства, будет поставлен на обсуждение СНБО”, - сказал Парубий.

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Он пояснил, что введение военного положения предусматривает четкие действия в опасной зоне, где ведутся боевые действия, а также в уже освобожденных от террористов населенных пунктах для наведения в них порядка.