Парубий не исключает, что власть может ввести военное положение на востоке Украины
14:08, 04 июля 2014Политика
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Секретарь СНБО Андрей Парубий не исключает наступления момента для введения военного положения на востоке Украины.
Парубий допускает вероятность введения военного положения
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
“Я не исключаю, что будет момент, когда необходимо будет введение полномасштабного военного положения... Я не исключаю, что вопрос военного положения станет на повестке дня у руководства государства, будет поставлен на обсуждение СНБО”, - сказал Парубий.
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Он пояснил, что введение военного положения предусматривает четкие действия в опасной зоне, где ведутся боевые действия, а также в уже освобожденных от террористов населенных пунктах для наведения в них порядка.
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