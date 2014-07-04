Если Россия не вступит в дело, Новороссия погибнет в самом скором времени - Стрелок

Заявление Стрелка размещено на террористическом сайте "Русская весна" и является сводкой с обстрела Николаевки и Семеновки.

По словам террориста, его соратники проклинают Киев, Порошенко и Россию, поскольку она "дала надежду и бросила на произвол карателей".

"Если Россия не вступит в дело в самое ближайшее время — Новороссия погибнет в самом скором времени. Славянск погибнет намного раньше, чем все остальные", - говорится в сообщении.

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Также, Стрелок отмечает проблемы со снабжением и незначительность успехов террористов: "Прошу читателей не «хвататься за соломинку», радуясь какому-нибудь сбитому самолету или подбитому танку: их у укров (украинцев - ред.) столько, что можно каждый день по 10 подбивать — меньше не станет", - пишет Стрелков.

"Наше снабжение полностью прервано. Так что разгрузки, ботинки, приборы ночного видения и все прочее можно смело отправлять куда угодно — к нам они уже не дойдут", - заявляет лидер террористов.