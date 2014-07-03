СНБО: Три военных вертолета России нарушили воздушное пространство Украины

Три военных вертолета России нарушили воздушное пространство Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.

«Сегодня утром пограничным нарядом зафиксирован факт осуществления воздушной разведки и нарушения воздушного пространства Украины тремя военными вертолетами России», - заявил он.

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«В 8.20 два вертолета Ми-8 и Ми-24 были замечены в районах населенных пунктов Беловодск, Краснотаровка, Камышное Луганской области и пограничного пункта «Должанский». Они совершили демонстративные пролеты вдоль украинско-российской границы», - отметил Лысенко