Российская авиация демонстративно летает вдоль границы - СНБО

Об этом на сегодняшнем брифинге в Киеве заявил представитель информационно-аналитического центра СНБОУ Андрей Лысенко.

По его словам, вертолет «Ми-8» был замечен недалеко от пункта пропуска «Мариновка» в Донецкой области.

Читайте такжеРоссия перебросила к границе эскадрилью истребителей Миг-29 - СНБОНапомним, 29 июня под селом Бирюково Луганской области, в четырех километрах от Государственной границы Украины, подразделением украинских десантников из пулемета сбит беспилотный летательный аппарат, нарушивший воздушное пространство Украины с территории России. Сбитый беспилотник идентифицирован как аппарат ZALA-421-08 под кодовым названием «Стрекоза», он был окрашен в серый цвет и не имел опознавательных знаков.