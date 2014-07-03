Украинские силовики отбили атаку террористов на пункт пропуска «Мариновка» - СНБО
Украинские силовики отбили атаку террористов на пункт пропуска «Мариновка».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.
«Террористы продолжают атаки на пограничников. Вчера был совершен обстрел и попытка захватить пункт пропуска «Мариновка», атака была отражена», - заявил он.
Также Лысенко отметил, что «украинские военные продолжают устанавливать контроль и организовывать оборону на участках украинско-российской границы в пределах Луганской и Донецкой областей».
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«После вчерашнего минометного обстрела пункта пропуска «Новоазовск» в Донецкой области его территория была обследована саперами, было обнаружено еще две мины, которые не разорвались. Обе мины обезврежены», - отметил секретарь СНБО. «В настоящее время пункт пропуска работает в штатном режиме», - добавил Лысенко.