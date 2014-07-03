Украинские силовики отбили атаку террористов на пункт пропуска «Мариновка» - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге.

«Террористы продолжают атаки на пограничников. Вчера был совершен обстрел и попытка захватить пункт пропуска «Мариновка», атака была отражена», - заявил он.

Также Лысенко отметил, что «украинские военные продолжают устанавливать контроль и организовывать оборону на участках украинско-российской границы в пределах Луганской и Донецкой областей».

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«После вчерашнего минометного обстрела пункта пропуска «Новоазовск» в Донецкой области его территория была обследована саперами, было обнаружено еще две мины, которые не разорвались. Обе мины обезврежены», - отметил секретарь СНБО. «В настоящее время пункт пропуска работает в штатном режиме», - добавил Лысенко.