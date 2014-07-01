В СНБО отказались назвать количество погибших со стороны сил АТО, террористов и мирного населения

В Совете национальной безопасности и обороны не могут назвать приблизительное количество погибших на востоке Украины со стороны сил АТО, террористов, мирного населения из-за возобновления активной фазы боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

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“Сейчас идет активная фаза по освобождению территорий от террористов, и говорить о потерях и с нашей стороны, и со стороны террористов рановато... Относительно гражданского населения, то у нас также нет пока точных данных, а работать с ложными сообщениями мы не можем”, - сказал Лысенко.