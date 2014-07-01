Силы АТО атакуют террористов с нескольких сторон одновременно

На Донбассе возобновили активную фазу АТО. В первую ночь возобновления активной фазы антитеррористической операции украинская армия начала наступление на боевиков с разных направлений, сообщает ТСН.16:45.

Обстреляны позиции боевиков на Севере Донетчины вблизи населенных пунктов Ямполь, Славянск и Краматорск. Местные говорят, судя по звукам, стреляли из тяжелой артиллерии.

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В то же время начались активные действия недалеко от украинско-российской границы на Луганщине, сразу у нескольких КПП. На это время они еще остаются под контролем террористов, но пункт "Должанский" уже отбит.

В соцсетях утром появились сообщения о прорыве, который осуществила украинская армия в районе поселка Карловка за 40 км от Донецка, но спикер АТО эту информацию опроверг.

В штабе антитеррористической операции конкретные объекты, цели, территории или населенные пункты, в направлении которых сейчас работают украинские силовики, пока предпочитают не разглашать, аргументируя это тем, что активная фаза операции проходит прямо сейчас. Исключительно из соображений безопасности и сохранения тайны такую информацию не разглашают.