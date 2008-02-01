Украина и ЕС согласовали ряд положений проекта нового базового договора

В Киеве состоялось заседание Рабочей группы по экономическим, секторным вопросам и вопросам развития человеческого потенциала Украина-ЕС, в рамках шестого раунда переговоров относительно нового базового договора между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, с украинской стороны во время заседания председательствовала директор департамента сотрудничества с ЕС Минэкономики Украины Наталия РЯБЦЕВА, со стороны ЕС – заместитель начальника подразделения Генерального директората Европейской Комиссии "Внешние отношения" Маделен МАЙОРЕНКО.

В ходе заседания продолжалось согласование положений проекта нового базового договора между Украиной и Европейским Союзом по таким направлениям, как охрана окружающей среды, политика в сфере промышленности и предпринимательства, трансграничное и региональное сотрудничество, образование и обучение, молодежь, культура.

Как отметил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, именно конструктивный подход сторон во время встречи позволил завершить согласование и предварительно закрыть переговоры по таким направлениям, как сотрудничество в сферах промышленности и предпринимательства, трансграничное и региональное сотрудничества, культура, образование и обучение молодежи.

На следующем раунде переговоров, который состоится в марте текущего года в Брюсселе, будут обсуждаться проекты разделов нового базового договора в таких важных сферах, как энергетика, транспорт, информационное общество, охрана окружающей среды, законодательство относительно деятельности и учреждения компаний.

В повестке дня будут стоять также вопросы налогообложения, государственных финансов и финансового контроля, сельского хозяйства и развития сельской местности, защиты прав потребителей, здравоохранения, сотрудничества в сфере спорта и физической культуры, туризма.

Как сообщалось, переговоры между Украиной и ЕС относительно нового базового договора, который будет заключаться взамен действующего Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, начались в марте 2007 года. С того времени проведено 6 раундов переговоров.

В соответствии с Указом Президента Украины от 5 февраля 2007 г. № 76/2007 "О делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом относительно заключения нового базового договора между Украиной и Европейским Союзом", Министерство экономики Украины определено ответственным за координацию переговорного процесса в рамках Рабочей группы по экономическим, секторным вопросам и вопросам развития человеческого потенциала, которая охватывает наибольшее количество переговорных сфер – от энергетики и транспорта до культуры и туризма (всего 31 направление).