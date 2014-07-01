В Донецкой области за сутки террористы похитили 5 мирных жителей – ОГА

В Донецкой области за минувшие сутки вооруженные террористы похитили 5 мирных граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на информационно-аналитический центр Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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«За последние сутки боевики похитили пятерых граждан Украины. В частности, 30 июня в Донецке в милицию обратилась местная жительница, которая заявила о захвате ее мужа прямо на улице пятью террористами в масках с оружием. Мужчину вывезли в неизвестном направлении», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что «ночью 1 июля в Доброполье в милицию обратилась местная жительница с похожей проблемой - она заявила, что на улице двое террористов в масках и камуфляжной форме захватили курсанта Мариупольського училища профессиональной подготовки работников милиции».