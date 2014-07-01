Сегодня ВР рассмотрит законопроект о реструктуризации валютных кредитов в гривню (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также должен рассматриваться проект постановления о календарном плане проведения 5 сессии парламента.

Также сегодня должен рассматриваться законопроект, касающийся основания ордена Героев Небесной Сотни.

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Включить в повестку дня сессии планируется законопроекты, касающиеся борьбы с терроризмом, региональной политики, моратория на принудительную реализацию жилья, а также о внесении изменений в закон “О выборах народных депутатов” (об избирательных блоках).

Кроме того, будет рассматриваться законопроект о высшем образовании и проект постановления об утверждении Положения об аккредитации журналистов и технических работников СМИ в ВР.

Депутаты также будут рассматривать проект постановления о присуждении в 2014 году премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления.