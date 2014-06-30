Порошенко объявил военное положение на Донбассе - Ляшко
22:55, 30 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение в Луганской и Донецкой областях
Порошенко объявил военное положение на Донбассе / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Украины Олег Ляшко.
"Состоялось заседание СНБО. По моей информации, решения приняты. АТО восстановлена. Военное положение на Донбассе введено. Теперь от слов к делу" - написал он.
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Напомним, в 22.00 30 июня в зоне АТО закончилось перемирие - прекращение огня, объявленное в рамках "мирного плана Порошенко".
За время перемирия боевики совершили 108 нападений и убили 27 военных.
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