Порошенко объявил военное положение на Донбассе - Ляшко

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат Украины Олег Ляшко.

"Состоялось заседание СНБО. По моей информации, решения приняты. АТО восстановлена. Военное положение на Донбассе введено. Теперь от слов к делу" - написал он.

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Напомним, в 22.00 30 июня в зоне АТО закончилось перемирие - прекращение огня, объявленное в рамках "мирного плана Порошенко".

За время перемирия боевики совершили 108 нападений и убили 27 военных.