В горсовете Донецка утверждают, что обстановка в городе стабильная, в районах "относительно спокойно"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

"По состоянию на 9.30 обстановка в городе стабильная, в районах относительно спокойно. Коммунальные службы и общественный транспорт работают в штатном режиме", - отметили в горсовете.

Сообщается, что в ночь с 29 на 30 июня сторонниками ДНР была предпринята попытка штурма воинской части 3037 в Ленинском районе Донецка, во время которой были взорваны склады с боеприпасами и топливом. Читайте такжеВ Донецке воины Нацгвардии прорвали осаду террористов и сами взорвали оружейные склады в части – Аваков

Горсовета напоминает, что в Донецке работает "горячая линия". Позвонив по телефонам 15-84 или 335-27-85 жители могут сообщить о нестандартных ситуациях и обстановке в районах города