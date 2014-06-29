Движение транспорта по Донецку в районе аэропорта остается ограниченным - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

Согласно сообщению, по информации ГАИ, ситуация с ограничением движения по городу выглядит следующим образом: закрыто движение по ул. Стратонавтов от Красноармейского шоссе до пр. Колхозного, по ул. Артемовской со стороны Ясиноватой в направлении ул. Горной, въезд на Киевский путепровод в направлении центра города и ул. Взлетная от пр. Манежного до Аэропорта; по ул. Баумана, как и по ул. Пухова выезд на автодорогу Н 20 «Славянск – Донецк - Мариуполь» возможен через блокпосты. Такая же ситуация с выездом на ПГТ Старомихайловка по ул. Дагестанской и ул. Джанкойской.

Читайте такжеТеррористы за прошедшие сутки захватили три админздания в Луганске и Донецке

В горсовете также отметили, что в настоящее время жизнедеятельность Донецка обеспечивают коммунальные службы, сбоев в их работе нет.