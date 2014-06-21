Пограничники отрицают ограничения движения в пункте пропуска «Плетеневка-Щебекино»

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что заявление пресс-службы пограничного управления ФСБ Российской Федерации в Белгородской и Воронежской областях о якобы одностороннем ограничении украинской стороной движения граждан РФ в пункте пропуска «Плетеневка-Щебекино» не отвечает действительности и является очередной провокацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, «в настоящее время все пункты пропуска с Россией на участке Харьковского пограничного отряда работают в штатном режиме. Никакие дополнительные ограничения относительно пересечения государственной границы гражданами России украинской стороной не вводились».

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Также пресс-служба отмечает, что «в заявлении пограничного ведомства Российской Федерации сообщается о десятках людей, которых якобы не пропустили украинские пограничники".

"В свою очередь сообщаем, что в пункте пропуска «Плетеневка» в течение текущих суток был не пропущен только 1 гражданин России, в отношении которого у правоохранителей возникли подозрения, что его цель поездки не соответствует заявленной. Граждане, о которых говорится в сообщении (около 50 человек), вообще не пересекали государственную границу Украины, а сошли в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Нежеголь» (РФ) с целью совершения провокации и создания «картинки» массовости нарушений с украинской стороны", - говорится в сообщении.