В Донецке боевики напали на Центр оперативного реагирования милиции - СМИ
08:47, 29 июня 2014Политика
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28 июня более 10 вооруженных боевиков ДНР ворвались в Центр оперативного реагирования милиции.
REUTERS
Как сообщили 62.ua информированные источники в милиции, представители самопровозглашенной республики заставили милиционеров показать, куда идет трансляция с камер видеонаблюдения, установленных в городе и собирающих данные об оперативной обстановке.
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После того, как им объяснили принцип функционирования системы, нападающие покинули ЦОРМ.
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