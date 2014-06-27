Шуфрич: Переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР" будут продолжены

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер LIVE", пишет Украинская правда.

"Что происходит за столом переговоров в силу того, что переговоры не закончились, я сегодня имею ограниченную возможность сказать, о чем говорят, о чем спорят, какие аргументы, какие контраргументы", - сказал Шуфрич.

Однако он отметил, что вместе с лидером "Украинского выбора" Виктором Медведчуком отстаивают позицию, что "единственный возможный формат того, чтобы мы шли путем диалога и компромисса, и организовывали консультации по организации переговорного процесса – это Донбасс в составе Украины".

Кроме того, по словам Шуфрича, во время консультаций в пятницу "удалось решить вопрос о продлении перемирия еще на 72 часа".

Депутат подчеркнул, что на такое решение повлияла информация о том, что президент Петр Порошенко якобы в Брюсселе огласил о продлении перемирия на 72 часа. В то же время пресс-служба главы государства сообщает, что Порошенко в пятницу все еще обсуждает с силовиками ситуацию на Востоке.

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Также, по словам Шуфрича, во время консультаций обсуждался вопрос прекращения огня и допуска наблюдателей ОБСЕ на все точки конфликта, "где они будут оценивать, прекратила ли одна и другая сторона огонь".

Стороны также обсудили возможность освобождения террористами трех пунктов пропуска в Луганской области, однако "понимания в этом вопросе нет".

Кроме того, Шуфрич сообщил, что в пятницу должны освободить из плена двух жителей Закарпатской области, а ранее освободили 4 из 8 наблюдателей ОБСЕ. "Был поднят вопрос об освобождении еще 4 наблюдателей", - добавил он.

Обсуждался вопрос обмена заложниками.

Также говорилось о решении поддержать "мирный план Порошенко".

"И здесь мы тоже услышали позитивный ответ, но правда было высказано три условия: начало переговоров по мирному урегулированию - выведение подразделений батальонов территориальной защиты, Нацгвардий. При этом было решение, что регулярные части украинской армии, подразделения МВД и СБУ, которые всегда находились на этих территориях и являются штатными, могут оставаться на этих территориях", - сказал Шуфрич.

"Была достигнута договоренность продолжить консультации по организации переговорного процесса с тем, чтобы перейти от остановки огня к перемирию, а от перемирия к полноценному миру", - добавил он.