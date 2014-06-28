Обстановка в районе проведения АТО остается напряженной

В сообщении Министерства обороны говорится о том, что усилия силовых структур, участников АТО, сосредотачивались на изоляции определенных районов, несении службы на блокпостах, проведении действий по высвобождению территории и населенных пунктов от боевиков, прикрытии государственной границы в восточных областях государства.

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"Несмотря на мирные инициативы руководства Украины и одностороннее прекращение огня, обстановка в восточных регионах страны остается обостренной. Несмотря на объявленное перемирие, боевики игнорируют мирный план урегулирования ситуации на востоке Украины, продолжая нападения на силы АТО", - подчеркивается в сообщении.

В течение суток незаконные вооруженные формирования совершили 7 обстрелов блокпостов и позиций подразделений вооруженных сил в районе населенных пунктов Славянск, Червонопартизанск, Дмитровка, Краматорск. Подразделением вооруженных сил восстановлен контроль над блокпостом №1 близ Славянска.

"Боевиками произведен обстрел из стрелкового оружия силовиков, дислоцированных на аэродроме в Краматорске. Обстрел велся из минометов из южной части пригорода Краматорска. Потерь среди военнослужащих нет", - говорится в сообщении Минобороны.

Обстрелян из минометов опорный пункт сил АТО в районе села Дубровка в Донецкой области. Во время обстрела террористы выпустили 7 мин в сторону газораспределительной станции, которая находится в данном районе. Потерь среди сил АТО нет.

Также, произведен минометный обстрел опорного пункта сил АТО вблизи села Кривая Лука Донецкой области. Обстрел велся со стороны населенного пункта Николаевка. Потерь среди украинских военнослужащих нет.