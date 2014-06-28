Президент возложил цветы к памятнику Пилипу Орлику
13:03, 28 июня 2014Политика
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По случаю Дня Конституции Украины Президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к памятнику создателю первой украинской Конституции гетману Пилипу Орлику.
Пилип Орлик считается автором первой Конституции на украинских землях / Минобороны
Как сообщает пресс-служба президента, в торжественной церемонии также приняли участие председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, первый и второй президенты независимой Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, председатель Киевской городской государственной администрации, Киевский городской голова Виталий Кличко, члены правительства, народные депутаты, представители общественности.
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