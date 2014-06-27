Олланд рассчитывает провести переговоры с Порошенко, Меркель и Путиным в воскресенье

Президент Франции Франсуа Олланд заявляет, что планирует провести телефонные переговоры в четырехстороннем формате с лидерами Германии, Украины и России в воскресенье, передают РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Об этом президент Франции заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

В среду уже прошли переговоры в таком формате.

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В свою очередь, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель «отметили первые шаги» в направлении деэскалации ситуации на востоке Украины, в частности, решение Совета Федерации отозвать разрешение на применение вооруженных сил РФ в Украине.

Как сообщал УНИАН, в среду во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом РФ Владимиром Путиным федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предложила поддержать общие шаги по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Президент Украины и другие участники разговора согласились с предложением Меркель.