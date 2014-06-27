Раде предлагают привлечь Путина к уголовной ответственности за преступления против мира

15:13, 27 июня 2014
Политика
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Внефракционный народный депутат Олег Ляшко предлагает Верховной Раде принять обращение к генеральному прокурору Виталию Яреме о привлечении к уголовной ответственности президента РФ Владимира Путина.

REUTERS

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Читайте такжеПоследний свидетель Нюрнбергского процесса объяснил, почему следует немедленно остановить ПутинаВ то же время текст проекта постановления об обращении к генеральному прокурору о привлечении к уголовной ответственности Путина и других должностных лиц РФ за преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, национальной и общественной безопасности Украины и личных прав и свобод человека и гражданина, совершенные из-за вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, военную оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя пока на сайте недоступен.

Напомним, в последнее время в России приобрело популярность возбуждение уголовных дел против украинских политиков.

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