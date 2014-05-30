Россия берет на себя функции всемирной полиции

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СКР Владимира Маркина.

Дело возбуждено в отношении "пока неустановленных военных" по фактам "обстрелов городов Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и иных населенных пунктов" Донецкой и Луганской областей Украины.

Максимальная санкция по соответствующей статье по российскому законодательству - лишение свободы на 20 лет.

Читайте такжеВ Донецкой области за последние 20 дней ранены семеро детей - ОГА В СК утверждают, что при обстрелах этих городов применялось тяжелое оружие, что нарушает Женевскую Конвенцию "О защите гражданского населения во время войны". Маркин также напомнил об инциденте с российскими журналистами LifeNews, которых удерживали в плену, гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова.

"Следственный комитет не просто признает факт совершения преступлений против мирных граждан, но и приступает к сбору доказательств вины каждого причастного к преступлениям, совершаемым против мира и безопасности человечества", - заявил официальный представитель СКР.

Читайте такжеВ России подумывают о возврате смертной казни На востоке Украины в течении нескольких месяцев продолжаются бои с финансируемыми Россией террористами. Захват нескольких городов членами вооруженных бандформирований привел к нарастанию хаоса. Террористы грабят и убивают местных жителей и украинских силовиков. В регионе полностью либо частично сорвано проведение социальных выплат, образовательный процесс, жизнеобеспечение населенных пунктов.

Утруднился процесс обеспечения государственной границы с Россией, откуда прорываются загруженные оружием и боевиками автомобили.