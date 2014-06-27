Эксперты готовят план по развитию и модернизации информационной инфраструктуры Украины

В группу вошли профильные специалисты по вопросам IT-технологий, общественные деятели и журналисты. На данный момент группа существует как сообщество в социальной сети Facebook.

Ряд происшествий последних месяцев показали неготовность государственных структур противостоять киберпреступникам. Хакерская атака на ЦИК чуть не сорвала президентские выборы в Украине. А влиятельное издание The Financial Times написало о распространении российских вирусов, которые являются продвинутыми инструментами шпионажа или даже дистанционного управления IТ-системами. Активную деятельность продолжает сообщество КиберБеркут, открыто заявляющее о своей противоправной деятельности, заключающееся в цифровом вандализме.

В связи с этими событиями ряд активистов, среди которых Александр Ольшанский, президент Mirohost Олег Пилипенко – главный редактор издания PCWeek, Олег Сыч - руководитель проекта Zilly, Илья Головацкий - специалист по кибербезопасности, создали инициативную группу, задача которой привлечь внимание общественности к проблемам уязвимости украинского информационного пространства.

По мнению Александра Ольшанского, президента холдинга Internet Invest Group, «Государство должно уделять гораздо больше внимания направлению информационной безопасности. Активная информатизация систем государственного управления и «цифровизация» украинского общества ведет ко всё большим рискам кибернападения. Но здесь надо понимать, что государство может взять в союзники только граждан и частный бизнес, поскольку все компетенции находятся в частных компаниях. Поэтому выход лежит в поиске подлинного взаимопонимания государства с бизнесом. Без этого любые инвестиции в безопасность будут совершенно напрасными. Кроме того, основными «рабочими» органами в борьбе должны стать именно приватные компании. А СБУ и МВД скорее должны исполнять роль неких координирующих органов».

В Украине слишком долго не обращали внимания и отмахивались от скрытых угроз. Однако некоторые шаги по защите информационного и киберпространства все же были предприняты: введение в действие решения СНБО об информационной безопасности страны (проработка вопроса создания национальных антивируса и операционной системы), активизация публичной деятельности CERT-UA (специализированного структурного подразделения Государственного центра защиты информационно-телекоммуникационных систем при Госспецсвязи), точечные задержания хакеров (которые выполняли DDoS-атаки на сайты госорганов). Эксперты считают, что этих усилий недостаточно, так как параллельно с военными действиями традиционным способом враг ведет скрытую кибервойну. Этот вид агрессии способен спровоцировать нарушения в управлении государством, возмущение в обществе с последующей эскалацией насилия, и другие негативные последствия.