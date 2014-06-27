Баррозу назвал историческим подписание ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой
10:16, 27 июня 2014Политика
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Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал историческим подписание соглашений об ассоциации Европейского Союза с Украиной, Грузией и Молдовой.
REUTERS
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Брюсселе перед церемонией подписания соглашений.
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«Это - исторический момент для этих стран. Несмотря на все трудности, мы подпишем соглашения с Украиной, Молдовой и Грузией. И я верю, что это победная ситуация не только для всех стран, но и для всей Европы», - подчеркнул Баррозу.
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