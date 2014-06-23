ЕС завершил подготовку к подписанию Соглашения с Украиной
Совет ЕС принял решения, которым разрешил временное применение положений Соглашения об ассоциации уже этой осенью, сразу после ратификации документа Верховной Радой Украины.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято в Люксембурге на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
«Совет одобрил временное применение части соглашения, в связи с тем, что процесс ратификации всеми 28 государствами - членами ЕС является длительным. Это включает в себя положение о свободной торговле, временное применение которой предполагается уже с этой осени, после ратификации Верховной Радой Украины», - говорится в решении.
Читайте такжеУкраине нет смысла вести переговоры с Россией о подписании Соглашения с ЕС - ПятницкийКроме того, Совет сегодня завершил техническую подготовку к подписанию Украиной и Евросоюзом Соглашения об ассоциации. Документ будет подписан в рамках заседания Европейского совета 27 июня президентом Украины Петром Порошенко, президентом Совета ЕС Германом Ван Ромпеем, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и всеми главами государств и правительств стран ЕС.