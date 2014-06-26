Террористы на Донбассе расстреливают своих за попытки сложить оружие - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сегодня на брифинге в Киеве.

"Есть информация, что часть боевиков готовы сложить оружие... Есть информация, что руководители террористических групп под страхом смерти отслеживают эти вещи", – сказал Шкиряк.

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Он подчеркнул, что лидеры незаконных вооруженных формирований под угрозой расстрела непосредственно на месте пытаются пресечь такие попытки тех, кто сегодня готов сложить оружие.

При этом Шкиряк сообщил: "Есть случаи непосредственно расстрела".

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, в СНБО Украины сообщали об обстреле российскими пограничниками «Газели» с боевиками, которые возвращались в Россию.

По словам спикера информцентра СНБО Андрея Лысенко, “ни один из них живым из автомобиля не вышел. Сколько их было – не известно”.