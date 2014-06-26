Террористы на Донбассе расстреливают своих за попытки сложить оружие - МВД
В МВД Украины заявляют о готовности части боевиков на востоке страны сложить оружие, однако террористы расстреливают за подобные попытки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сегодня на брифинге в Киеве.
"Есть информация, что часть боевиков готовы сложить оружие... Есть информация, что руководители террористических групп под страхом смерти отслеживают эти вещи", – сказал Шкиряк.
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Он подчеркнул, что лидеры незаконных вооруженных формирований под угрозой расстрела непосредственно на месте пытаются пресечь такие попытки тех, кто сегодня готов сложить оружие.
При этом Шкиряк сообщил: "Есть случаи непосредственно расстрела".
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, в СНБО Украины сообщали об обстреле российскими пограничниками «Газели» с боевиками, которые возвращались в Россию.
По словам спикера информцентра СНБО Андрея Лысенко, “ни один из них живым из автомобиля не вышел. Сколько их было – не известно”.