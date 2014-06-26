В МИД объяснили, почему Меркель хочет предоставить Медведчуку статус переговорщика на Донбассе

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заинтересована в предоставлении лидеру движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку официального статуса на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины, поскольку Европа выступает за исключительно дипломатическое разрешение конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила первый заместитель министра иностранных дел Наталия Галибаренко, комментируя соответствующее предложение канцлера.

«Наша позиция в том, чтобы дать миру шанс, чтобы у нас было моральное право апеллировать к странам ЕС и сказать, что мы сделали все для диалога. Мы сделали мирный план, мы его со всеми согласовали, мы честно выполняли все положения этого плана. Россия не реагирует, нарушает, не делает со своей стороны ничего. Поэтому у нас будет моральное право потом апеллировать к европейскому сообществу, к Соединенным Штатам. Это один момент», - отметила Галибаренко.

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«Конечно, я понимаю логику Ангелы Меркель. ЕС очень заинтересован, чтобы вопрос нашего конфликта перешел в дипломатическое русло и там оставался, чтобы не было военных действий. И если господин Медведчук может стать хорошим переговорщиком, то она, конечно, будет отстаивать его кандидатуру. А что касается нас, то нашу сторону сейчас представляет Леонид Кучма”, - сказала Галибаренко.

Как сообщал УНИАН, в Донецке 23 июня состоялись переговоры относительно реализации мирного плана президента Украины Порошенко по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Во встрече в здании облгосадминистрации, в частности, приняли участие экс-президент Кучма, два представителя ОБСЕ, в том числе специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Тальявини, а также посол РФ Зурабов, председатель «Украинского выбора» Медведчук, народный депутат Шуфрич, один из лидеров террористической организации "ДНР" Александр Бородай, лидер пророссийского движения «Юго-восток» Олег Царев.

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Первое заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 8 июня в Киеве. Тогда Украину представлял посол в Германии Павел Климкин, который недавно стал министром иностранных дел.

24 июня спикер информационного центра СНБО Владимир Чеповой заявил, что Медведчук не представляет украинскую сторону в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины.

В тот же день в пресс-службе ОБСЕ заявили, что Медведчук на переговорах в Донецке по урегулированию конфликта на востоке Украины представлял самопровозглашенные "Донецкую народную республику" (ДНР) и "Луганскую народную республику" (ЛНР).

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25 июня во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом РФ Владимиром Путиным Меркель предложила, чтобы функции посредника для обеспечения работы Трехсторонней контактной группы в составе Кучмы, Тальявини, Зурабова выполнял Медведчук. Президент Украины и остальные участники разговора согласились с предложением Меркель.