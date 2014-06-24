ОБСЕ: Медведчук вчера представлял на переговорах ДНР и ЛНР

Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"В Донецке специальная мониторинговая миссия ОБСЕ встретилась с "министром информации" так называемой "Донецкой народной республики", который сообщил миссии, что Виктор Медведчук, который ранее занимал должность главы Администрации бывшего Президента Леонида Кучмы, был недавно назначен в качестве представителя от ДНР и так называемой "Луганской народной республики" для переговоров с правительством при посредничестве ОБСЕ", - идет речь в сообщении.

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Ранее в Совете национальной безопасности и обороны Украины отказались говорить, какую сторону на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе представляют лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук и нардеп от фракции Партии регионов Нестор Шуфрич, сообщает РБК-Украина.

Напомним, 23 июня в Донецке состоялись мирные переговоры в формате "Украина-Россия-ОБСЕ". Их проводили второй Президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представитель ОБСЕ, а также гражданин России, "премьер-министр" ДНР Александр Бородай и пребывающий в украинском розыске нардеп-сепаратист Олег Царев.

Отметим, ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал информацию о начале предварительных контактов лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Донецке и Луганске.