Украинские дипломаты напомнили Меркель о перечне заложников Кремля

"Официальному Берлину должно быть хорошо известно, что украинская сторона не направляет террористов, боевиков и оружие в Россию, не держит и не захватывает заложников!", - напоминают дипломаты.

Зато, именно Россия путем уничтожения системы международных гарантий и международного права, аннексией Крыма и агрессивными действиями на Востоке Украины нанесла серьезный ущерб безопасности в Европе.

Именно поэтому, «Майдан иностранных дел» предлагает немецкой дипломатии такой список заложников Кремля:

Украина. Весь мир.

Справка. Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, глава Комитета избирателей Украины".