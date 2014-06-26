Украинские дипломаты напомнили Меркель о перечне заложников Кремля
Группа украинских дипломатов «Майдан иностранных дел» выразила удивление советом Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в телефонном разговоре с Президентами Украины и России осуществить «обмен списками заложников».
"Официальному Берлину должно быть хорошо известно, что украинская сторона не направляет террористов, боевиков и оружие в Россию, не держит и не захватывает заложников!", - напоминают дипломаты.
Зато, именно Россия путем уничтожения системы международных гарантий и международного права, аннексией Крыма и агрессивными действиями на Востоке Украины нанесла серьезный ущерб безопасности в Европе.
Именно поэтому, «Майдан иностранных дел» предлагает немецкой дипломатии такой список заложников Кремля:
- Украина.
- Весь мир.
Справка. Создание благотворительного фонда “Майдан иностранных дел” было инициировано украинскими дипломатами в январе 2014 года. Председателем правления Фонда является Богдан Яременко, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле и по совместительству представитель Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (2010-2013 г.г.). В состав Наблюдательного совета Фонда входят Андрей Клименко, директор Таврического института регионального развития, Татьяна Силина, журналист-международник, обозреватель, еженедельник "Зеркало недели", Александр Черненко, глава Комитета избирателей Украины".