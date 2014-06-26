Украинская власть имеет доказательства, что террористов финансирует Янукович - Климкин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью австрийской газете Die Presse.

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«Мы имеем много доказательств того, что террористов поддерживает бывший президент Янукович. Мы также давим на российскую сторону, чтобы заблокировать эти источники финансирования», - сказал он.

По словам министра, в последние дни помощь увеличилась: в Ростове-на-Дону функционируют вербовочные центры, террористы снова получают тяжелое военное снаряжение.

«Вчера я информировал министров стран-членов ЕС: в Ростове можно просто позвонить по телефону на определенный номер и записаться. Это должно быть прекращено. В противном случае у нас нет шансов на деэскалацию», - сказал Климкин.

Он отметил, что позиция украинской стороны заключается в необходимости организации местных выборов ранее определенных законом сроков.

«Потом люди могут выбрать своих представителей. В соответствии с новым проектом Конституции, в будущем граждане должны сами определять своих губернаторов. Местные общины также должны иметь больше полномочий. Кроме того, может быть введен русский язык, если это является необходимым. Таким пакетом должны быть решены политические вопросы», - сказал Климкин.