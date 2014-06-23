Украина не причастна к взрывам вблизи российской территории - Климкин

Об этом пишет "Радио Свобода".

«Министерство обороны и МИД Украины заявляет, что минометов на территории, где прогремели взрывы, не использовалось. Однако, мы детально расследуем этот инцидент, мы знаем о провокациях, которые происходят ежедневно. Только за последние дни были десятки случаев непрекращения огня, но мы найдем с точностью до деталей, кто и как это сделал», - заявил Павел Климкин.

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Отвечая на вопросы журналистов после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, он отметил, что на востоке Украины нет никаких боевых действий.

«Есть только случаи открытия огня со стороны незаконных вооруженных формирований. На сегодня решающей является поддержка со стороны России мирного плана и прекращения огня. Критическим является ее влияние на те формирования, на которые Россия осуществляет прямое или опосредствованное влияние», - заявил новоназначенный министр иностранных дел Украины.