На участке железной дороги на Луганщине обнаружены 2 мины

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай, 25 июня в 10.45 поступило сообщение от дорожного мастера ПЧ-16 Донецкой железной дороги о том, что во время осмотра железнодорожного полотна в районе с. Калиново-Попасное под автодорожным мостом, расположенном на автодороге Артемовск-Михайловка, обнаружены две мины.

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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 статьи 258 УК Украины.