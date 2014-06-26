На участке железной дороги на Луганщине обнаружены 2 мины
14:42, 26 июня 2014Политика
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На участке Донецкой железной дороги в районе с. Калиново-Попасное Луганской области 25 июня были обнаружены 2 мины.
На железной дороге обнаружены мины / Фото УНИАН
Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУМВД в Луганской области Татьяна Погукай, 25 июня в 10.45 поступило сообщение от дорожного мастера ПЧ-16 Донецкой железной дороги о том, что во время осмотра железнодорожного полотна в районе с. Калиново-Попасное под автодорожным мостом, расположенном на автодороге Артемовск-Михайловка, обнаружены две мины.
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Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 2 статьи 258 УК Украины.
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