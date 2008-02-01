У Ющенко пытаются спустить Пискуна с небес на землю

Руководитель Службы по представлению в судах Украины интересов Президента Украины Секретариата главы государства Руслан КИРИЛЮК отмечает, что заявления Святослава ПИСКУНА относительно его восстановления в должности генерального прокурора необоснованны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом Р.КИРИЛЮК заявил, комментируя намерение С.ПИСКУНА подавать в суд с целью восстановления в должности генпрокурора в связи с признанием Конституционным Судом закона об особенностях освобождение от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности, неконституционным.

Как подчеркнул Р.КИРИЛЮК, в соответствии с частью второй ст. 152 Конституции законы, которые признаны неконституционными, теряют действие со дня принятия Конституционным Судом решения об их неконституционности.

Таким образом, отметил Р.КИРИЛЮК, до принятия 29 января 2008 года Конституционным Судом решения о неконституционности Закона «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности», этот Закон действовал и мог применяться. Другими словами, объяснил представитель Секретариата Президента, упомянутое решение КС не имеет обратного действия во времени.

К тому же, отметил Р.КИРИЛЮК, принятое 29 января 2008 года решение КС никоим образом не влияет и не может влиять на существование нормы части 2 ст. 78 Конституции, по которой народные депутаты не могут иметь другого представительского мандата, быть на государственной службе, занимать другие оплачиваемые должности, заниматься другой оплачиваемой деятельностью и тому подобное; нормы части 4 этой же статьи, которая обязывает народного депутата совершать действия на устранение обстоятельств, нарушающих требования относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности.

Наконец, сказал Р.КИРИЛЮК, постановление Шевченковского районного суда от 26 апреля 2007 года, во исполнение которого С.ПИСКУН Указом Президента от 26 апреля 2007 года № 357 был восстановлен в должности генерального прокурора, отменено постановлением этого же суда от 16 июня 2007 года, а производство по делу - закрыто.

Как сообщал УНИАН, КС признал неконституционным закон об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности.

Закон предусматривает, что если на протяжении 10 дней человек незаконно совмещает полномочия депутата с другими видами деятельности в должностях, на которые он назначен Президентом или Кабмином, то Президент или Кабмин освобождают его.

КС пришел к выводу, что по своему содержанию этот закон не соответствует Конституции относительно защиты конституционного права человека на труд.

В свою очередь депутат от Партии регионов С.ПИСКУН в комментарии "Украинской правде" сказал, что намерен подавать в суд с целью восстановления в должности генпрокурора.

По словам С.ПИСКУНА, такое основание у него появилось после признания Конституционным Судом закона об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности неконституционным.

С.ПИСКУН отметил, что таким образом указ Президента Виктора ЮЩЕНКО о его освобождении от должности генпрокурора в мае 2007 года является неконституционным, поскольку причиной его освобождения было именно совместительство.

Как известно, С.ПИСКУН был генпрокурором трижды - с 6 июля 2002 года по 29 октября 2003 года, с 10 декабря 2004 года по 14 октября 2005 года, с 26 апреля 2007 года по 24 мая 2007 года. Последний раз В.ЮЩЕНКО освободил С.ПИСКУНА в связи с совмещением государственной должности со статусом народного депутата.