Княжицкий считает Левочкина причастным к терактам на украинских объектах связи

Об этом написал депутат Николай Княжицкий в Facebook.

"Сергей Левочкин, глава администрации Януковича и партнер российских пропагандистов, продолжает со мной воевать, защищая своих бывших подчиненных из концерна РРТ, жуликов и воров. Я к этому концерну не имею никакого отношения, но подозреваю, что теракты на украинских объектах связи осуществлятся по приказу Левочкина. У меня есть все основания так считать. Прошу это расценивать как мое обращение в МВД и генпрокуратуру", - написал он.

Читайте такжеЛевочкина обвинили в расхищении КиеваНапомним, за последние месяцы концерн РРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения) несколько раз оказывался в центре скандалов.

Так, 13 июня сообщалось, что профсоюз концерна в открытом письме обвинил его руководство в содействии террористам. В частности, обвинения касались генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Владимира Зверева.

Согласно письму, трансляция государственного вещания в Луганской и Донецкой областях силами боевиков была приостановлена более чем месяц назад, однако руководство продолжает финансировать объекты телетрансляции в данных областях. То есть, фактически, на Донбассе транслируется российская пропаганда за счет Украины.

Как сообщили в профсоюзе впоследствии, по состоянию на 23 июня Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения продолжал финансирование трансляции российских телеканалов на Донбассе.

Также руководство концерна обвиняли в том, что они допустили диверсию на киевской телебашни в ночь на 9 мая. Тогда в результате пожара в кабельной сети прекратили вещание несколько центральных каналов и радиостанций, а также была повреждена правительственная линия связи.