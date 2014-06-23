Российские телеканалы на Донбассе продолжают транслировать за счет Украины - профсоюз КРРТ

Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения продолжает финансирование трансляции российских телеканалов на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Департамента по связям с органами власти, общественностью и международного сотрудничества Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Марина Помазанова сегодня на пресс-конференции.

«Мы, профсоюзная организация КРРТ, сделала заявление о том, что происходит трансляция российских телеканалов средствами государственного концерна в Луганской и Донецкой областях, и это происходит по состоянию на сегодня», - почеркнула она.

Читайте такжеВ Нацсовете поддерживают инициативу об ограничении российского контента на украинском ТВ

«После того, как мы сделали заявления в СБУ, там было зарегистрировано уголовное производство по факту государственной измены и пособничеству террористам», - добавила Помазанова.

Она сообщила, что «в концерне начались угрозы в отношении сотрудников, членов профсоюза, есть приказы директора концерна, запрещающие давать информацию по этому поводу в СМИ, также запрещающие собрания трудового коллектива».

Сотрудник КРРТ считает, что существует техническая возможность прекратить вещание российских каналов. «Простое отключение от электропитания этих коммуникаций прекращает любое вещание вообще. Украинского вещания там (на Донбассе - УНИАН) нет уже около двух месяцев», - констатировала Помазанова.

Читайте такжеГруппа 1+1 медиа сняла с показа 15 сериалов, которые восхваляют вооруженные силы РФ

«Отключение электроэнергии за неоплату – это самая основная угроза финансово-хозяйственной жизни концерна. Стоит не заплатить, поступает предупреждение об отключении, потом следует само отключение. Если мы говорим, что сотрудник может испугаться, допустим, ему кто-то угрожает и он не может выключить рубильник, потому что он опасается за свою жизнь, то можно хотя бы не финансировать электроэнергию при долгах по выплате заработной платы, при долгах по другим регионам за электроэнергию, по западным регионам порядка 8 млн грн должны сегодня за электроэнергию», - отметила она.

«На Донбассе мы платим бесперебойно, платежи отправляются практически ежедневно и объяснить это, кроме как диверсией, трудовой коллектив не может», - сообщила представитель КРРТ.

Читайте такжеНа Донбассе провайдеры не выполняют решение суда об отключении российских телеканалов - Нацсовет

Как сообщал УНИАН, Объединенная профсоюзная организация Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) в открытом письме от 13 июня обвиняла генерального директора концерна Александра Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно письму от 13 июня, трансляция государственного вещания в Луганской и Донецкой областях силами боевиков была прекращена более месяца назад, однако руководство продолжает финансировать объекты телетрансляции в данных областях.

«Именно по распоряжению вышеуказанных людей происходит бесперебойное финансирование трансляции враждебных Украине СМИ путем уплаты денежных средств государственного Концерна РРТ для бесперебойного энергоснабжения объектов телерадиотрансляции в Луганской и Донецкой областях. Каждый час вещания, разжигающий межнациональную вражду, провоцирующий насилие и призывающий к свержению конституционного строя, таким образом, финансируется за государственные средства Украины», - сказано в письме.

Читайте также«Россия 24» при переводе грубо переврала речь Порошенко на инаугурации

В связи с этим профсоюз КРРТ в своем письме требует от руководства страны немедленно освободить указанных должностных лиц от занимаемых постов и привлечь их к уголовной ответственности.

Справка УНИАН. Концерн РРТ – государственный оператор телерадиовещания, радиорелейной и спутниковой связи, осуществляющий трансляцию государственных теле- и радиоканалов по всей территории Украины, а также спутниковое вещание в европейских странах. Концерн основан в 1991 для создания единого информационного пространства в государстве. Госпредприятие объединяет 27 предприятий и филиалов, расположенных в областных центрах и крупных городах Украины.