Ягланд: Мы расследуем причины гибели людей на Євромайдане и Одессе

Как отметил переизбранный генсек, центральное значение для этого имеет также расследование обстоятельств гибели людей во время февральских событий на Майдане Независимости в Киеве, а также трагические события в Одессе в начале мая, пишет DW.DE.

По словам руководителя украинской делегации в ПАСЕ Ивана Попеску, не все члены делегации голосовали за кандидатуру действующего генсекретаря.

"Однако в целом мы довольны таким результатом выборов", - сказал Иван Попеску в комментарии DW.

По его мнению, Турбьерн Ягланд хорошо разбирается в украинской внутренней политике, что гарантирует дальнейшее эффективное сотрудничество Киева с Советом Европы.

Иван Попеску напомнил, что сейчас в Верховной Раде работает эксперт СЕ, который консультирует украинских депутатов по реформированию законодательства в соответствии с европейскими стандартами.

"Вскоре мы ожидаем выводов Венецианской комиссии относительно изменений к Конституции Украины", - сказал Иван Попеску.

Читайте такжеЯгланда переизбрали Генсеком Совета Европы

Он также выразил уверенность, что поддержка Ягландом мирного плана урегулирования конфликта на востоке Украины, который предложил президент Петр Порошенко, "поможет его реализации".

"Кстати, именно о реализации этапов плана мирного урегулирования речь пойдет завтра (в среду 25 июня - прим. Ред.) во время двусторонней встречи генерального секретаря и президента Украины в Страсбурге", - сообщил Иван Попеску.

По поводу последних событий в Украине Турйборн Ягланд всегда старался высказываться очень осторожно, не упоминая при этом роли и участия России (за это в его адрес не раз звучали обвинения в нечестной игре на пользу Кремля). Он публично заявлял, что оценивает ситуацию в Украине сугубо в плоскости защиты прав человека, чем напрямую занимается Совет Европы.

Однако после того, как 14 июня боевики подбили в Луганском аэропорту самолет, на борту которого находилось 49 украинских военнослужащих, нейтральная позиция Турбьерна Ягланда осталась в прошлом.

В своем заявлении по этому поводу он подчеркнул, что бездумными убийствами боевики ничего не достигнут и предложил Петру Порошенко свою полную поддержку для урегулирования ситуации в Луганской и Донецкой областях.