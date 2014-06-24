Суд оставил экс-депутата Лозинского в исправительной колонии

Апелляционный суд Киевской области удовлетворил апелляционную жалобу областной прокуратуры на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении по состоянию здоровья от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы бывшего народного депутата Виктора Лозинского, осужденного за убийство человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, суд, поддержав позицию прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и оставил бывшего народного депутата отбывать наказание в Бориспольской исправительной колонии № 119.

Также в сообщении напоминается, что прокуратура расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Бориспольской исправительной колонии № 119 по факту служебной небрежности (ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины), а также в отношении судьи - по факту принятия заведомо неправосудного решения (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

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Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Лозинский, прокурор Головановского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 (преднамеренно тяжелое телесное повреждение, совершенное способом, который носит характер особой муки, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или выполненное по заказу, или приведшее к смерти потерпевшего).

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3 июля 2009 года Верховная Рада лишила Лозинского депутатских полномочий, после чего Печерский райсуд Киева дал разрешение на его задержание и доставку в суд.

30 июля 2009 г. Лозинский был объявлен в международный розыск. Он добровольно сдался в Киеве 1 марта 2010 г. после 8 месяцев розыска.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева осудил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Олийныка.

Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.

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Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам еще смягчил приговор Лозинскому и уменьшил наказание до 10 лет заключения.

3 июня нынешнего года Бориспольский горрайсуд Киевской области по ходатайству защитников осужденного принял решение освободить Лозинского из мест лишения свободы по болезни. 11 июня Лозинский по решению суда был освобожден из колонии.

12 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Лозинского задержали и доставили назад в колонию.

Прокуратура Киевской области обжаловала решение об освобождении Лозинского в апелляционном порядке.