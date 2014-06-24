Святогорск принял около 20 тысяч беженцев из других населенных пунктов Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

“На сегодняшний день этот город может служить примером для других городов, каким образом нужно вести себя с теми людьми, которые переселяются. С населением в 5 тысяч Святогорск уже принял почти 20 тысяч переселенцев и еще 5-7 тысяч готов принять дополнительно”, - сказал Шкиряк.

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Он отметил, что город принимает беженцев, несмотря на то, что находится достаточно близко от Славянска - на расстоянии 12 км по прямой.