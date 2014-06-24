Святогорск принял около 20 тысяч беженцев из других населенных пунктов Донецкой области
16:58, 24 июня 2014Политика
1
Город Святогорск приняло около 20 тысяч беженцев из других населенных пунктов Донецкой области.
Святогорск уже принял почти 20 тысяч переселенцев
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
“На сегодняшний день этот город может служить примером для других городов, каким образом нужно вести себя с теми людьми, которые переселяются. С населением в 5 тысяч Святогорск уже принял почти 20 тысяч переселенцев и еще 5-7 тысяч готов принять дополнительно”, - сказал Шкиряк.
Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, какую работу могут предложить вынужденным переселенцам
Он отметил, что город принимает беженцев, несмотря на то, что находится достаточно близко от Славянска - на расстоянии 12 км по прямой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter