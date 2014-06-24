В Донецке в автомобиле найдена краматорчанка с простреленной головой
16:55, 24 июня 2014Политика
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В Донецке в салоне автомобиля обнаружено тело женщины с огнестрельным ранением в голову.
Открыто дело по статье умышленное убийство / vinnitsaok.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.
Так, согласно оперативным сводкам за минувшие сутки, вчера, 23 июня, в 23.30 на Киевском проспекте возле Путиловского моста в салоне автомобиля «Форд» было найдено тело жительницы г. Краматорска 1980 года рождения с огнестрельным ранением в голову. Установлено, что автомобиль принадлежал убитой.
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